Quand le Vitrail rencontre la Dorure Studio Chefraled in vitraux, 27 mars 2023, Monteux. Quand le Vitrail rencontre la Dorure 27 mars – 2 avril Studio Chefraled in vitraux Venez à la rencontre de Frédéric Schendel artisan du vitrail & de son invité exceptionnel Jacques Dossetto, Maître Artisan en Dorure qui a transmis son métier pendant 20 ans . Aujourd’hui à la retraite Jacques est devenu Compositeur d’Art Pictural. Il est l’invité du Studio Chefraled in vitraux à l’occasion de l’édition 2023 des Journées Européennes des Métiers d’Art du lundi 27 mars au dimanche 2 avril.

Rendez vous à Monteux (25 poterne du planet/ 2 place Alphonse Reynaud) afin d’assister à des démonstrations de dorure ainsi que de vitrail sans oublier la possibilité de partir à la découverte des vitraux de la Miséricorde dans la chapelle des pénitens noirs de Monteux (visite guidée gratuite de 30 min).

Plus de renseignements par sms au 06 49 29 48 92. Studio Chefraled in vitraux 25 poterne du planet 84170 Monteux

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 Dorure vitrail Studio Chefraled in vitraux

