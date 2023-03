La chambre noire du Studio Boissière : photographies argentiques et tirages cyanotypes. Studio Boissière, 1 avril 2023, Montreuil.

Construit il y a 70 ans par Varastade KASPARIAN, le STUDIO BOISSIERE est un des premiers studio photo de la ville de Montreuil toujours en activité : les techniques du 7ème art s’y transmettent depuis 4 générations.

Samedi 1er Avril de 15h à 22h :

Nous vous proprosons une expérience photographique totale et totalement artisannale : dans le studio de prise de vue d’origine vous pourrez poser sous les projecteurs dont nous nous servons depuis que Varastade en appris le maniement aux célèbres Studios Harcourt.

Nelta Kasparian, son arrière petite fille et jeune photographe Londonienne vous attend pour un shooting à l’appareil argentique à la mode Y2K.

Maccha Kasparian, (la 3ème génération) vous guidera ensuite au maniement de nos authentiques agrandisseurs DURST : car vous assisterez en direct et dans notre chambre noire au tirage de votre portrait.

Participation libre

Durée : compter une heure ou deux suivant l’affluence, expo en cours et DJ pour vous accompagner.

Dimanche 2 Avril de 15h00 à 18h30 :

Pour les plus jeunes nous vous proposons une initiation au cyanotype, et pas des moindres, puisqu’il s’agira de réaliser votre propre tirage unique d’une photo exclusive de Roger KASPARIAN. Aussi surnommé l’oeuil des Sixities, ce photographe a consacré dix ans de sa vie au monde de la musique et surtout aux plus grands. De Cotrane, aux Beattles, Stones et autres Aznavour, Nina Simone ou Françoise Hardy son objectif n’en a raté aucuns!

Vous pourrez donc repartir avec une version de ses plus célèbres portraits en bleu et blanc.

A partir de 7ans : le cyanotype est un des premiers prodédés photosensible basé sur la réactions aux UV d’une solution composée de ferricyanure de potassium et de citrate d’ammonium ferrique ce qui lui donne une tonalité couleur ciel d’azur.

Participation libre

Durée de l’atelier : 1h

Pour les dernières infos, consulter notre site internet :studioboissiere.com

Nous vous conseillons de réserver vos places aux ateliers par mail:studioboissiere.montreuil@gmail.com

Studio Boissière 268 boulevard aristide briand 93100 montreuil Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France

