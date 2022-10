Gainsbourg reverb. Studio Boissière Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Gainsbourg reverb. Studio Boissière, 15 octobre 2022, Montreuil. Gainsbourg reverb. Samedi 15 octobre, 20h00 Studio Boissière

5 euros

Sound system Studio Boissière 268 Boulevard Aristide Briand, MONTREUIL Ramenas – Léo-Lagrange Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Ilustration sonore des albums les plus vendus de Serge Gainsbourg: Gainsbourg reberb/ expo photo en cours au Studio Boissière. Sound system par Neboty Roots

