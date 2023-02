CONCERT : DU BLUES ET DE LA POESIE Studio bluesy-poesy sur internet Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice

CONCERT : DU BLUES ET DE LA POESIE Studio bluesy-poesy sur internet, 20 mars 2023, Nice. CONCERT : DU BLUES ET DE LA POESIE Lundi 20 mars, 18h30 Studio bluesy-poesy sur internet

Sur inscription: envoyer mail à « info947@bluesy-poesy.fr’

Le groupe musical « bluesy-poesy » a mis en musique la poésie française Studio bluesy-poesy sur internet 32 chemin des treuyes 06200 NICE La Madeleine Nice 06284 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Notre répertoire est « culturel et divertissant, tout public, tous âges »

Les poètes : depuis François Villon jusqu’à Victor Hugo en passant par Verlaine, Rimbaud et tant d’autres. (17 auteurs et 39 textes)

Les musiques qui accompagnent nos textes sont résolument modernes et dynamiques, toutes originales et composées « sur mesure » pour chaque pièce : la base est le blues mais nous avons élargi notre répertoire musical au rock, au rap, au boléro.

chaque morceau de musique débute par une courte introduction parlée qui situe l’œuvre littéraire et l’auteur, contribuant ainsi à l’enrichissement culturel du spectateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T18:30:00+01:00

2023-03-20T19:00:00+01:00 Libre

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Studio bluesy-poesy sur internet Adresse 32 chemin des treuyes 06200 NICE La Madeleine Ville Nice Age minimum 7 Age maximum 97 lieuville Studio bluesy-poesy sur internet Nice Departement Alpes-Maritimes

Studio bluesy-poesy sur internet Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

CONCERT : DU BLUES ET DE LA POESIE Studio bluesy-poesy sur internet 2023-03-20 was last modified: by CONCERT : DU BLUES ET DE LA POESIE Studio bluesy-poesy sur internet Studio bluesy-poesy sur internet 20 mars 2023 Nice Studio bluesy-poesy sur internet Nice

Nice Alpes-Maritimes