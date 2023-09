C’est mort (ou presque) Studio Beau Labo Montreuil, 20 octobre 2023, Montreuil.

C’EST MORT (OU PRESQUE)

Un concert théâtralisé. Un musicien qui joue du trombone, du tuba contrebasse, de la guitare et de la basse chante et dit les mots de Charles Pennequin, grand poète excessif, hypnotique et excitant. Mots et musique, musique et mots, C’est mort (ou presque) : en fait c’est pas mort du tout, c’est plein de vie, ça déborde même.

Un spectacle musical de Joachim Latarjet et Sylvain Maurice

Textes de Charles Pennequin

Composition originale de Joachim Latarjet

Mise en scène de Sylvain Maurice

Son de Tom Menigault

Lumières de Rodolphe Martin

Avec Joachim Latarjet

« Pamphlet contre la mort » est édité aux éditions P.O.L.

DURÉE 60 MIN

Studio Beau Labo 34 Boulevard Lisle Rouget, Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T21:00:00+02:00

2023-10-24T20:00:00+02:00 – 2023-10-24T21:00:00+02:00

théâtre musical poésie

Christophe Raynaud De Lage