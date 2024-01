SERATA BELCANTO Studio Bastille, Opéra Bastille Paris, jeudi 15 février 2024.

Nous avons l’immense plaisir de vous inviter au concert exceptionnel des élèves de l’École de la sopano mondialement reconnue Raina Kabaivanska, organisé à Paris par l’Institut culturel bulgare.

Le 15 février, au Studio de l’Opéra Bastille, Aleksandrina Mihailova boursière de La Scala, Veronica Simeoni, qui chante sur les grandes scènes internationales et les deux jeunes interprètes Hae Kang et Giuseppe Infantino, accompagnés par la pianiste Boryana Lambreva vont se produire sur l’une des plus grandes scènes du monde celle de l’Opéra de Paris.

Le concert aura lieu au Studio Bastille qui possède une entrée indépendante à gauche en montant le grand escalier de l’Opéra Bastille.

L’achat de billets est disponible uniquement en ligne.

