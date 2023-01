De jeunes chanteurs lyriques de Raina Kabaivanska en concert exceptionnel à l’Opéra Bastille Studio Bastille, Opéra Bastille, 10 février 2023, Paris.

Entrée payante

L’une des écoles de chant lyrique les plus réputées au monde, celle de la grande cantatrice bulgare Raina Kabaivanska, présentera de grands airs et ensembles d’opéra à l’Opéra Bastille.

Studio Bastille, Opéra Bastille 2 bis place de la Bastille, 75012 Quartier des Quinze-Vingts Paris 75012 Île-de-France

Si vous êtes amateur d’opéra, direction le Studio de l’Opéra Bastille le 10 février, à 19h30. L’une des écoles de chant lyrique les plus réputées au monde, celle de la grande cantatrice bulgare Raina Kabaivanska, y présentera de grands airs et ensembles d’opéra interprétés par quatre jeunes artistes à carrière internationale prometteuse.

Aleksandrina Mihailova et Bozhidar Bozhkilov – tous les deux boursiers de la Scala de Milan, Veronica Simeoni, qui chante sur les grandes scènes les plus réputées dont Metropolitan Opéra, à New York et Covent Garden à Londres; le jeune interprète Giuseppe Infantino, artiste d’un charisme vocal et scénique indéniables, accompagnés par la pianiste Boryana Lambreva, vont se produire sur la scène prestigieuse de l’Opéra Bastille.

La grande soprano de la génération de Pavarotti, Madame Kabaivanska fera l’honneur de sa présence dans la salle.

Après une longue carrière sur les scènes des plus grands théâtres d’opéra dans le monde, depuis plus de 20 ans, lors de ses Masterclass en Bulgarie et en Italie, Maestra Kabaivanska transmets aux jeunes artistes de l’Europe, des États-Unis, de l’Asie, de l’Afrique du Sud et de l’Australie, l’héritage du théâtre d’opéra classique. Elle découvre de nouveaux talents, les soutient dans leur développement professionnel et les présente à l’international. Certains d’entre eux sont déjà des noms reconnus sur les grandes scènes d’opéra.

« L’artiste doit avoir le courage de se battre pour ses idéaux. Nous ne pouvons pas vivre sans le jeu de la fantaisie, sans la liberté de l’imagination, nous ne pouvons pas être les prisonniers de la réalité. » – Raina Kabaivanska

Artistes :

Aleksandrina Mihailova – soprano

Veronica Simeoni – mezzo soprano

Bozhidar Bozhkilov – basse

Giuseppe Infantino – ténor

Boryana Lambreva – piano

Le concert est organisé par l’Institut culturel bulgare à Paris.

Billetterie: https://www.billetweb.fr/concert91



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T19:30:00+01:00

2023-02-10T21:15:00+01:00