Percus, danse, chants & repas africains Atour de Karim Konaté – Stage enfants Studio Alpes Académie Barberier Barberier Catégories d’Évènement: Allier

Barberier

Percus, danse, chants & repas africains Atour de Karim Konaté – Stage enfants Studio Alpes Académie, 22 avril 2023, Barberier Barberier. Percus, danse, chants & repas africains Atour de Karim Konaté – Stage enfants EUR 3 route de la Peysse Studio Alpes Académie Barberier Allier Studio Alpes Académie 3 route de la Peysse

2023-04-22 14:30:00 – 2023-04-22 16:30:00

Studio Alpes Académie 3 route de la Peysse

Barberier

Allier Barberier . EUR Stage découverte, pour enfants de 7 ans à 12 ans, de la danse et de la musique mandingue d’Afrique avec Karim Konaté, danseur, chorégraphe et musicien du Burkina Faso. contact@studio-alpes-academie.fr +33 6 83 37 99 67 http://www.studio-alpes-academie.fr/ Studio Alpes Académie 3 route de la Peysse Barberier

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Barberier Autres Lieu Barberier Adresse Barberier Allier Studio Alpes Académie 3 route de la Peysse Ville Barberier Barberier Departement Allier Tarif EUR Lieu Ville Studio Alpes Académie 3 route de la Peysse Barberier

Barberier Barberier Barberier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barberier barberier/

Percus, danse, chants & repas africains Atour de Karim Konaté – Stage enfants Studio Alpes Académie 2023-04-22 was last modified: by Percus, danse, chants & repas africains Atour de Karim Konaté – Stage enfants Studio Alpes Académie Barberier 22 avril 2023 3 route de la Peysse Studio Alpes Académie Barberier Allier Allier Barberier Studio Alpes Académie Barberier

Barberier Barberier Allier