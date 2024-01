STEPHAN SOLO, MI-HOMME MICRO STUDIO 55 Toulouse, 23 mars 2024, Toulouse.

Humoriste, maître de cérémonie, performeur vocal spécialiste du human beatbox, telles sont les différentes facettes de Stephan Solo, un artiste : Mi-Homme, Micro !Mi-Homme, Micro, c’est 1h20 d’un voyage rempli d’humour, de rythmes, d’anecdotes et de parodies.”Avec: Stephan SoloDe: Stephan Solo et Fred MenuetMise en scène: Fred MenuetDans le cadre du printemps du rire, le studio 55 accueille Stephan Solo dans son spectacle “Mi-homme, Micro”.Venez découvrir cet artiste complet qui nous embarque dans une performance ultra rythmée aussi drôle que moderne. Un spectacle alliant sketchs, stand-up, human beatbox bruitages vocaux et autres parodies. Stephan solo bruite, rythme et parodie des références classiques de la culture Pop. Révélé par M6 avec les “Human Box”, vous avez peut-être aperçu Stephan Solo au Jamel Comedy Club ou encore sur la scène du Moulin rouge avec le duo Stef et Jim.

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 19:00

Réservez votre billet ici

STUDIO 55 55, AVENUE LOUIS BREGUET 31400 Toulouse 31