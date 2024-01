REDA SEDDIKI : IRONIE DE L’HISTOIRE STUDIO 55 Toulouse, vendredi 15 mars 2024.

Si une blague peut faire rire comme elle peut faire pleurer, ce spectacle vous ferapleurer de rire…Réda Seddiki ce n’est pas un choix c’est une décision ! Il s’impose dans nos profondsintérieurs et nous grave de son empreinte. Tantôt enjoué, tantôt bouleversé, tantôt attendri,parfois révolté… Mais toujours amusé. Le pire n’existe pas puisqu’il faut en rire ! Loin desmanichéismes et des blagues attendues, ce spectacle vous emmène là où vous ne seriezpas allés seuls. Laissezvos idées toutes faites à la porte et entrez.Durée: 1H10Âge : à partir de 13 ans

Tarif : 17.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 22:00

STUDIO 55 55, AVENUE LOUIS BREGUET 31400 Toulouse 31