LES MISERABEUL’S STUDIO 55 Toulouse, 22 février 2024, Toulouse.

Les Miserabeul’sAuteur : Isabelle PyMetteur en scène : Cyril BacquéCible : tout public dès 13 ansDurée : 1h45Artistes : Isabelle Py, Célia Carrérot, Cyril Bacqué, Gauthier Vasseur, Jonathan Fuser.Accroche : La parodie de´cale´e, dro^lissime et musicale des Mise´rables de Victor Hugo : ils vont vous mettre la mise`re ! Pitch : La parodie du ce´le`bre roman de Victor Hugo, bien revu et beaucoup corrige´ ! Ici, Valjean est un super héros, Cosette cherche l’âme sœur sur ordinateur, Marius est une star de comédie musicale et Eponine, une che Guevara en jupons ! Une come´die truffe´e de clins d’œil et d’anachronismes qui font le pont entre la version du 19e`me sie`cle et le modernisme de notre e´poque (speed dating, super he´ros, Battle de chant, high tech, etc). Les come´diens croquent une galerie de personnages (Valjean, Cosette, Fantine, Javert, Marius, Thenardier, Eponine…) plus frappadingues les uns que les autres ! On se laisse embarquer de`s la premie`re minute et le rire va crescendo jusqu’a` l’e´pilogue et la sentence finale ! Critiques : « Une parodie truculente et délirante des Miserables de Victor Hugo, parsemée de nombreuses facéties.» LA DORDOGNE LIBRE« Un univers complétement loufoque, barré… génial avec un rythme incroyable et une Energie folle ! Merveilleux ! » RADIO AXE SUD« Cette comédie, jouée avec justesse et finesse n’oublie aucun détail de l’histoire et la rencontre du 19e et 20e siècle donne du piment. Courez-y ! C’est 1h45 de folie et de fou-rires garantis pour notre plus grand plaisir ! » LA DEPECHE DU MIDI« Les gags s’enchainent et les éclats de rire du public sont mérités. Les comédiens se donnent à fond. Cette pièce m’a fait tordre de rire ! » Mikael Lorec, critique blogueur.

Tarif : 21.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-02-22 à 20:30

STUDIO 55 55, AVENUE LOUIS BREGUET 31400 Toulouse 31