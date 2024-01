PAT BORG PART EN LIVE STUDIO 55 Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse PAT BORG PART EN LIVE STUDIO 55 Toulouse, 17 février 2024, Toulouse. PAT BORG PART EN LIVE !10 ans de parodies réorchestrées, une soirée musicale déjantée, qui vous fera rire et chanter. À ne pas rater !

Tarif : 20.00 – 25.00 euros.

Tarif : 20.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 19:00

STUDIO 55
55, AVENUE LOUIS BREGUET
31400 Toulouse

