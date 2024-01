TOULOUSAIN ! STUDIO 55 Toulouse, 9 février 2024, Toulouse.

TOULOUSAIN !Le spectacle culte qui égratigne les us et coutumes de la région. Trois acteurs époustouflant d’énergie et une ambiance de folie . La Dépêche du midi.

Tarif : 20.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30

Réservez votre billet ici

STUDIO 55 55, AVENUE LOUIS BREGUET 31400 Toulouse 31