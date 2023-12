TOULOUSAIN 2 STUDIO 55 Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse TOULOUSAIN 2 STUDIO 55 Toulouse, 5 janvier 2024, Toulouse. TOULOUSAIN 2Un spectacle riche en énergie où les tableaux s’enchainent pour se moquer avec brio des coutumes de l’Occitance. Déjà 10 000 spectateurs ! Évidemment, on peut voir le 2 sans avoir vu le 1.

Tarif : 20.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-01-05 à 20:30 Réservez votre billet ici STUDIO 55 55, AVENUE LOUIS BREGUET 31400 Toulouse Détails Catégorie d’Évènement: Toulouse Autres Code postal 31400 Lieu STUDIO 55 Adresse 55, AVENUE LOUIS BREGUET Ville Toulouse Departement 31 Lieu Ville STUDIO 55 Toulouse latitude longitude ;

STUDIO 55 Toulouse