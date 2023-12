COMPLICES ! LA NOUVELLE COMEDIE Nice Catégorie d’Évènement: Nice COMPLICES ! LA NOUVELLE COMEDIE Nice, 30 décembre 2023, Nice. Quand une femme riche et dépressive rencontre un cambrioleur fauché, maladroit mais très cultivé, cela donne une prise d’otage improbableRien ne les unis, tout les oppose mais ils vont devoir être solidaires pour se sortir d’une situation rocambolesque.Ne jamais se fier aux apparences parce que parfois… C’est pire !Artistes :Melody Choir, Amin Dridi

Tarif : 20.00 – 27.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 19:30
LA NOUVELLE COMEDIE
9 RUE CRONSTADT
06000 Nice

