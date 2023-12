LES TOULOUSAINS REFONT LES FETES STUDIO 55 Toulouse, 28 décembre 2023, Toulouse.

LES TOULOUSAINS REFONT LES FÊTESÉVÈNEMENT ! Entre repas de famille interminables, indigestions, cadeaux revendus le lendemain et bonnes résolutions, la période des fêtes prête à rire. Mélissa, Pat et Fred vous proposent de terminer l’année en beauté avec un spectacle événement où les cotillons, les repas en famille et les pulls moches seront à l’honneur. Un cabaret festif où s’enguirlandent rires, chansons et parodies…Quelques dates exceptionnelles pendant lesquelles ils font, défont et refont les fêtes.

Tarif : 20.00 – 25.00 euros.

Début : 2023-12-28 à 20:30

STUDIO 55 55, AVENUE LOUIS BREGUET 31400 Toulouse