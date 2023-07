Astérix et Obélix : mission Cléopâtre – Les Quiz de l’Été Studio 43 Dunkerque, 20 juillet 2023, Dunkerque.

Astérix et Obélix : mission Cléopâtre – Les Quiz de l’Été Jeudi 20 juillet, 14h30, 19h45 Studio 43 Entrée Gratuite – réservation conseillée

Film précédé d’un quiz boosté aux références du film et servi avec bonne humeur et potion magique !

ASTÉRIX ET OBÉLIX : MISSION CLÉOPÂTRE

d’Alain Chabat

avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze

France I 2002 I 1h47

Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l’Empereur romain Jules César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celui-ci devra concéder publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d’avant-garde plein d’énergie. S’il réussit, elle le couvrira d’or. S’il échoue, elle le jettera aux crocodiles. Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l’aide auprès de son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix.

Studio 43 19 Rue des Fusiliers Marins Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 03 28 66 47 89 https://studio43.fr/ Le Studio 43 est un cinéma associatif composé des salles Chaplin (230 places) et Truffaut (210), installé au Pôle Marine, à Dunkerque.

Il est classé Art et Essai et labellisé Recherche et Découverte, Répertoire et Patrimoine, Jeune Public. Il est membre du réseau Europa Cinéma.

Le Studio 43 est aujourd’hui un acteur culturel important sur le territoire, accueillant plus de 60 000 spectateurs par an*, et souhaite, à travers sa programmation et les nombreux projets menés, promouvoir « une autre idée du cinéma ». Parking ; Bus ; Ascenseur

@ Gaumont