Sage-homme – Les Débats de l’Été Studio 43 Dunkerque, 18 juillet 2023, Dunkerque.

Sage-homme – Les Débats de l’Été Mardi 18 juillet, 14h30 Studio 43 Entrée Gratuite – réservation conseillée

Film suivi d’un échange sur la représentation au cinéma de la figure masculine à contre-courant des codes

SAGE-HOMME

de Jennifer Devoldere

avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu

France I 2023 I 1h40

Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes.

Studio 43 19 Rue des Fusiliers Marins Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France Le Studio 43 est un cinéma associatif composé des salles Chaplin (230 places) et Truffaut (210), installé au Pôle Marine, à Dunkerque.

Il est classé Art et Essai et labellisé Recherche et Découverte, Répertoire et Patrimoine, Jeune Public. Il est membre du réseau Europa Cinéma.

Le Studio 43 est aujourd’hui un acteur culturel important sur le territoire, accueillant plus de 60 000 spectateurs par an*, et souhaite, à travers sa programmation et les nombreux projets menés, promouvoir « une autre idée du cinéma ». Parking ; Bus ; Ascenseur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T14:30:00+02:00 – 2023-07-18T17:00:00+02:00

