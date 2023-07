Mulan – Les Karaokés de l’Été Studio 43 Dunkerque, 13 juillet 2023, Dunkerque.

Mulan – Les Karaokés de l’Été 13 juillet – 10 août, les jeudis Studio 43 Entrée Gratuite – réservation conseillée

Film suivi d’un karaoké spécial dessins animés pour les petits et pour les grands !

MULAN

de Tony Bancroft, Barry Cook

USA I 1998 I 1h28 I vf

Mulan est une belle jeune fille qui vit dans un village chinois. Malgré son amour et son respect pour sa famille, son mépris des conventions l’éloigne des rôles dévolus aux filles dévouées. Quand son pays est envahi par les Huns, Mulan, n’écoutant que son courage, s’engage à la place de son père dans le but de lui sauver la vie. Elle va devenir, avec l’aide d’un dragon en quête de réhabilitation, un guerrier hors du commun.

Studio 43 19 Rue des Fusiliers Marins Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 03 28 66 47 89 https://studio43.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 66 47 89 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@studio43.fr »}] Le Studio 43 est un cinéma associatif composé des salles Chaplin (230 places) et Truffaut (210), installé au Pôle Marine, à Dunkerque.

Il est classé Art et Essai et labellisé Recherche et Découverte, Répertoire et Patrimoine, Jeune Public. Il est membre du réseau Europa Cinéma.

Le Studio 43 est aujourd’hui un acteur culturel important sur le territoire, accueillant plus de 60 000 spectateurs par an*, et souhaite, à travers sa programmation et les nombreux projets menés, promouvoir « une autre idée du cinéma ». Parking ; Bus ; Ascenseur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T14:30:00+02:00 – 2023-07-13T17:00:00+02:00

2023-08-10T14:30:00+02:00 – 2023-08-10T15:00:00+02:00

@ Disney