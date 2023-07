Ernest et Célestine : Le Voyage en Charabie – Les 43 Tours des Petits Studio 43 Dunkerque, 11 juillet 2023, Dunkerque.

Ernest et Célestine : Le Voyage en Charabie – Les 43 Tours des Petits Mardi 11 juillet, 18h45 Studio 43 Entrée Gratuite – réservation conseillée

Fim suivi d’un atelier d’éveil musical pour les petits et les grands, animé par Bertrand Dupouy, formateur et enseignant

ERNEST ET CÉLESTINE, LE VOYAGE DE CHARABIE

de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger

Animation

France I 2022 I 1h19

Dès 6 ans

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

Studio 43 19 Rue des Fusiliers Marins Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France Le Studio 43 est un cinéma associatif composé des salles Chaplin (230 places) et Truffaut (210), installé au Pôle Marine, à Dunkerque.

Il est classé Art et Essai et labellisé Recherche et Découverte, Répertoire et Patrimoine, Jeune Public. Il est membre du réseau Europa Cinéma.

Le Studio 43 est aujourd’hui un acteur culturel important sur le territoire, accueillant plus de 60 000 spectateurs par an*, et souhaite, à travers sa programmation et les nombreux projets menés, promouvoir « une autre idée du cinéma ». Parking ; Bus ; Ascenseur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T18:45:00+02:00 – 2023-07-11T21:30:00+02:00

@ Studio Canal