The Blues Brothers – Les Karaokés de l’Été Vendredi 7 juillet, 19h30 Studio 43 Entrée Gratuite – réservation conseillée

Karaoké sur grand écran suivi d’un apéritif dînatoire et la projection du film à 21h

THE BLUES BROTHERS

de John Landis

Avec John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown, Ray Charles

USA I 1980 I 2h29 I vostf

Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Soeur Mary Stigmata, qui dirige l’orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l’établissement, sinon c’est l’expulsion.

Studio 43 19 Rue des Fusiliers Marins Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France Le Studio 43 est un cinéma associatif composé des salles Chaplin (230 places) et Truffaut (210), installé au Pôle Marine, à Dunkerque.

Il est classé Art et Essai et labellisé Recherche et Découverte, Répertoire et Patrimoine, Jeune Public. Il est membre du réseau Europa Cinéma.

Le Studio 43 est aujourd’hui un acteur culturel important sur le territoire, accueillant plus de 60 000 spectateurs par an*, et souhaite, à travers sa programmation et les nombreux projets menés, promouvoir « une autre idée du cinéma ». Parking ; Bus ; Ascenseur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T19:30:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

