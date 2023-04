Apéro de la mort à Orléans Studio 16 (Bar & Restaurant), 23 mai 2023, Orleans.

Un espace pour tous ceux qui se sentent concernés ou s’interrogent sur le deuil et la mort. Un moment de partage où chacun peut s’exprimer, être écouté sans aucun jugement. Un temps où chacun peut témoigner de son vécu à bâtons rompus.

L’Apéro de la mort organisé par Happy End l’Asso n’est pas une démarche thérapeutique mais simplement un lieu pour se retrouver, pour sortir du silence ce sujet si tabou.

D’où vient le concept ?

Le concept du café Mortel est né en 2004 en Suisse. Bernard Crettaz, sociologue et anthropologue suisse, souhaitait renouer avec la tradition païenne des repas de funérailles, où les vivants resserraient leurs liens tout en lâchant ce qu’ils avaient sur le cœur. Il entendait ainsi pallier les lacunes d’une société du bonheur et de la consommation obligatoires, qui a chassé la mort des représentations et des discours, obligeant ceux qui restent à s’enterrer avec leurs secrets.

« Dans cette communauté provisoire, on peut tout ou ne rien dire ; (…) On n’est obligé à rien et c’est pour cela qu’on peut beaucoup se permettre y compris d’immenses éclats de rire comme dans les repas d’enterrements ou les fêtes mortuaires », écrit-il.

Qui anime cet Apéro ?

Sophie Poupard-Bonnet, coach accompagnante de deuil, animera ce temps d’échange.

Cet Apéro de la mort est organisé par les pompes funèbres Caton, entreprise familiale depuis 5 générations ! Organisation d’obsèques, réalisation d’un monument, d’un contrat de prévoyance… Leurs 40 agences situées dans plusieurs départements de France constituent des interlocuteurs de confiance pour soutenir les familles en deuil.

Comment s’inscrire à un Apéro ?

L’entrée est gratuite mais vous pouvez faire, en vous inscrivant, un don à l’association. L’inscription est obligatoire pour que nous puissions gérer la logistique. Si vous avez un empêchement ou que vous changez d’avis, merci de nous prévenir. Cela permettra de proposer votre place à quelqu’un d’autre.

Avis aux (futurs) professionnels

Par respect pour les participants qui livrent une partie de leur intimité lors de ces Apéros, nous avons fait le choix de ne pas ouvrir la participation à ces apéros aux professionnels (pompes funèbres, psys…).

Nous organisons sur demande pour vos clients/vos publics/votre réseau de professionnels des Apéros de la mort. Si le concept vous intéresse, contactez-nous !

Studio 16 (Bar & Restaurant) 16, place du martroi orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T18:30:00+02:00 – 2023-05-23T20:30:00+02:00

