COINCÉ (22h30)

(Post punk – Chicago, États-Unis)

Un soir, alors qu’il travaillait sur une table de mixage, un slogan est venu à l’esprit de Greg Obis : « fréquence anormale ». Il faisait des feedbacks dans le cadre de son travail d’ingénieur du son et a commencé à imaginer les parallèles entre la physique acoustique et les tendances politiques. « Si vous pensez à une forme d’onde, à mesure que la fréquence augmente, l’espace entre les ondes sinusoïdales diminue de moins en moins », explique Obis.

«Cette tendance à la baisse s’accompagne d’une augmentation constante du stress et des tensions.» Il en est venu à considérer la fréquence anormale comme une métaphore appropriée du déclin de l’empire occidental, une relation inverse entre la détérioration (positive) de l’hégémonie américaine et la détérioration (négative) de la vie quotidienne sous cette chute. C’était un titre approprié pour le nouveau matériel qu’Obis prévoyait pour Stuck, le groupe post-punk frénétique et tordu qu’il a formé en 2018. Inspiré par l’économie sociale sombre du réalisme capitaliste de Mark Fisher, la sombre construction du monde des jeux d’horreur Demon’s Souls et Bloodborne. , et la satire grandiloquente mais artistique de Devo, Obis a canalisé son analogie audio dans Freak Frequency, un album débordant de sons et d’idées explosives.

Bien que ses chansons abordent la violence de la richesse, les cauchemars de la technocratie et la montée du profane conspirateur, Freak Frequency est le disque le plus décalé de Stuck à ce jour – une composition stimulante et pleine de menace, mais parsemée de plaisir vibrant. « Faire partie d’un groupe post-punk maussade ne m’attire pas vraiment », plaisante Obis. « Quand les choses vont mal, tout ce qu’on peut faire, c’est rire. »

PENSÉES INTRUSIVES (21h30)

(Post punk – Rouen, FR)

Enfant bâtard de Joy Division et Nirvana ; Intrusive Thoughts est une avalanche de sentiments enfouis. Évoluant dans la machine à Rock qu’est Rouen, le groupe délivre un garage punk singulier et mélodique s’inspirant aussi des bruits esthétiques. La colère et l’énergie, mêlées à la douceur et l’amertume de la mélancolie, donnent la sensation fiévreuse et agréable de tout lâcher.

