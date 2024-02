Stuck in the Sound Le Makeda Marseille 5e Arrondissement, jeudi 28 mars 2024.

Stuck in the Sound Le Makeda Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Stuck in the Sound vous donne rendez-vous au Makeda le 28 mars.

Stuck in the Sound sera sur la scene du Makeda le 28 mars prochain pour célébrer la sortie de leur nouvel album « 16 dreams a minute » !



Ayant acquis dès ses débuts un nom sur la scène indie parisienne, le groupe de Montreuil gagne rapidement en renommée à travers les tournées qui accompagnent ses premiers albums. Et quelques 280 millions de streams plus tard, Stuck in the Sound revient pour nous livrer un sixième album, très attendu des deux côtés de l’Atlantique.



En ressort un double album aussi riche qu’exigeant qui, s’il conserve une signature ‘alternative’, se défait de l’étiquette rock. 16 Dreams a Minute est en effet une affaire de rupture, à l’image de notre époque. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:00:00

fin : 2024-03-28

Le Makeda 103 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Stuck in the Sound Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-02 par Ville de Marseille