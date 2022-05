STRUCTURES + SERPENT, 12 mai 2022, .

STRUCTURES + SERPENT

2022-05-12 – 2022-05-12

Rage, douleurs physiques et émotions fortes composent l’univers nerveusement mélancolique dans lequel nous plongent les 4 membres de Structures.

Post-punk, post-funk et post-moderne, Serpent déchiquette aussi les étiquettes, et ce premier EP sans sommation porte un nom de manifeste : Time for a rethink (Il est temps de repenser).

Source : Big Band Café

