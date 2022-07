STRUCTURES + JOHNNY MAFIA, 20 octobre 2022, .

2022-10-20

STRUCTURES : L’air est frais, il est sombre et romantique. Structures c’est les vestiges d’un monde déjà dévasté, les notes post-punk de la fin des années 70 de Manchester. Rage, douleurs physiques et émotions fortes composent l’univers nerveusement mélancolique dans lequel nous plonge le combo picard. Leur Rough Wave est un véritable mouvement thérapeutique, une course sonique emplie de passion et de fureur offerte dans une transmission sans détours.

Architecture et Cataclysme, on pense à Le Corbusier ou Perret. Il s’agit d’une reconstruction percussive au rythme quasi militaire, un bombardement sonore venu tout droit d’Amiens.

JOHNNY MAFIA : Fondé en 2010 par quatre lycéens à Sens, pas tellement un berceau historique du rock, Johnny Mafia s’est construit au fil du temps une implacable réputation de groupe de scène. Et en deux albums et près de 250 concerts, a su s’imposer en tête de liste d’une nouvelle scène française qui n’en finit plus de surprendre. Le groupe s’éloigne un peu du garage rock qui caractérisait leurs précédents disques, et laisse plus de place à des influences majeures de longue date, Pixies et Breeders en tête. Sous de puissants murs de guitares que l’on penserait tout droit sortis à la grande époque de MTV, le groupe empile des titres furieux aux refrains indélébiles, empreints d’une étonnante sensibilité pop qui donne tout son sens au titre de ce nouveau disque. Et s’essaie à quelques judicieux arrangements sans perdre de vue l’essentiel

