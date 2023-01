Structures gonflables et jeux en bois géants Coulonges-sur-l’Autize, 7 février 2023, Coulonges-sur-l'Autize .

Structures gonflables et jeux en bois géants

Gymnase de Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

2023-02-07 10:00:00 – 2023-02-08 19:00:00

Coulonges-sur-l’Autize

Deux-Sèvres

10 EUR Vous ne savez pas quoi faire pendant les vacances de février ?

Emmenez vos enfants dans les structures gonflables qui seront installées au gymnase de Coulonges-sur-l’Autize mardi 7 février de 10h à 19h et mercredi 8 février de 10h à 18h,

Nous vous attendons nombreuses et nombreux .

Structures gonflables et jeux en bois géants Pour les enfants de 18 mois à 13 ans Petite restauration sur place : crêpes, churros, bonbons, boissons fraiches et chaudes

En collaboration avec Loisirs et Partage

contact : ape.belleetoile@gmail.com au 06 58 04 86 87 ou au 06 24 93 00 36

Tarif : 6€ la journée / 10€ les deux jours

APE Belle étoile

APE la Belle Etoile

Coulonges-sur-l’Autize

