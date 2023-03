Structures gonflables Dunières Catégories d’Évènement: Dunières

Haute-Loire

Structures gonflables, 11 avril 2023, Dunières . Structures gonflables Gymnase Dunières Haute-Loire

2023-04-11 – 2023-04-12 Dunières

Haute-Loire Structures gonflables RDV au gymnase – ouvert mardi de 12h à 20h et le mercredi de 10h à 18h – entrée 5€ – 12 ans max, buvette et crêpes sur place.

Enfants sous la responsabilité des parents. Dunières

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Dunières, Haute-Loire Autres Lieu Dunières Adresse Gymnase Dunières Haute-Loire Ville Dunières Departement Haute-Loire Lieu Ville Dunières

Dunières Dunières Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunieres /

Structures gonflables 2023-04-11 was last modified: by Structures gonflables Dunières 11 avril 2023 Dunières Gymnase Dunières Haute-Loire Haute-Loire

Dunières Haute-Loire