Dunières Haute-Loire Dunières Structures gonflables RDV au gymnase – ouvert mardi de 12h à 22h et le mercredi de 10h à 18h – entrée 5€ – 12 ans max, buvette et snack sur place. Dunières

