**Mercredi 22 et 29 décembre 2021, le centre nautique Babylone installe de 14h à 17h30 des structures gonflables pour le plaisir des enfants !** * Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte * Tarif d’entrée habituel Infos : [https://piscines.villeneuvedascq.fr/](https://piscines.villeneuvedascq.fr/)

Centre nautique Babylone 2 Rue du Podium 59650 Villeneuve d'Ascq

