STRUCTURES / GOGOJUICE Rouen, samedi 23 mars 2024.

STRUCTURES / GOGOJUICE Rouen Seine-Maritime

Structures, c’est du rock taillé pour les grandes scènes qui sait se faire intime, qui assume sa noirceur comme sa lumière, ses hurlements comme son élégance. Entre New Wave, Rock Alternatif et Industriel, Pierre et Marvin forment un duo qui nous attire à eux comme un aimant et nous secoue de ses convulsions. Une musique mutante, nerveuse, sincère et cathartique.

En première partie la pop garage et psyché de Gogojuice.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

106 Allée François Mitterrand

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie info@le106.com

