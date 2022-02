Structures + Frustation en concert à La Manufacture Saint-Quentin, 25 février 2022, Saint-Quentin.

Structures + Frustation en concert à La Manufacture Saint-Quentin

2022-02-25 20:00:00 – 2022-02-25 22:30:00

Saint-Quentin Aisne

FRUSTRATION

À la croisée du punk et de la cold wave, l’ADN de Frustration reste le même, froid en apparence, bouillant à l’intérieur.

Libérés des contraintes qu’ils s’imposaient à eux-mêmes, Frustration revient sur le devant de la scène dans ce registre que l’on connaît bien, voix grave et guitare anguleuse, basse massive et synthés abrasifs, rythmiques raides mais dansantes.

Si le groupe mélange les sonorités électroniques à une rythmique Punk, il ose aussi proposer de longs solos sans paroles, et instaure une ambiance tantôt dansante, tantôt oppressive.

C’est dansant, pétillant, tendue, et cela nous renvoie aux meilleures heures de la cold-wave et du punk. Avec fougue et agressivité, la voix est directe, versatile, et plus aigüe qu’auparavant, Frustration continue à partager un discours concerné et engagé.

STRUCTURES

Entre rage, émotions fortes, et douleur, Structures nous plonge dans un univers nerveusement mélancolique.

Une musique rough wave, comme une course sonique mêlant passion et fureur, c’est la signature de Structures, formation amiénoise infusée aux forts décibels.

Actuellement en préparation de leur premier album, Structures vous offrira sur scène une soirée de romantisme noire pleine de sensations étonnantes, où étonnamment la brit-pop pourrait bien trouver sa place.

On s’enflamme à l’écoute des lignes puissantes, des rythmes nerveux et de la voix autoritaire et habité qui créé une ambiance sombre et addictive.

Tarifs : 10€ et 5 €

La Manufacture

8 rue Paul Codos

Saint-Quentin

+33 3 23 62 36 77

