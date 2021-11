Structures de la petite enfance : un webinaire pour protéger la santé de vos salariés CARSAT MP, 24 novembre 2021, Toulouse.

Structures de la petite enfance : un webinaire pour protéger la santé de vos salariés

CARSAT MP, le mercredi 24 novembre à 13:30

La prévention des risques dans votre activité vous semble complexe et une affaire d’expert ? Pour chaque accident et chaque maladie liés au travail de vos salariés, c’est le fonctionnement et l’activité de votre entreprise qui sont touchés. L’Assurance Maladie- Risques professionnels a mis en place des solutions simples et gratuites pour protéger la santé de vos salariés et celle de votre entreprise ! Au programme : * des éléments sur les principaux risques dans votre activité ; * la présentation d’outils simples et pratiques, adaptés à votre taille d’entreprise ; * un temps de questions/réponses avec des professionnels de la prévention dans votre secteur ; * et surtout un moment pédagogique et interactif ! Nos experts métiers répondront à toutes vos questions lors d’un webinaire le mercredi 24 novembre de 13h30 à 14h30. Alors qu’attendez-vous pour vous inscrire ?

Sur inscription

La prévention des risques dans votre activité vous semble complexe et une affaire d’expert ?

CARSAT MP 2, rue Georges Vivent 31065 TOULOUSE Cedex 9 Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T13:30:00 2021-11-24T14:30:00