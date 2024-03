Structurer son activité comme un·e pro Le Flow Lille, jeudi 21 mars 2024.

Structurer son activité comme un·e pro rencontre à destination des arts visuels Jeudi 21 mars, 18h30 Le Flow Gratuit – Accès libre

Début : 2024-03-21T18:30:00+01:00 – 2024-03-21T21:00:00+01:00

Maze est une agence de conseil et de formation dans le domaine de la gestion administrative des activités des arts visuels. Fondée par Mathilde Ehret-Zoghi en 2018, maze collabore avec le CNAP, intervient au sein des écoles supérieures d’art, des centres de formation continue, de centres d’art et d’associations, ainsi qu’auprès d’artistes et de structures pour les conseiller et les accompagner.

C’est pour affirmer un accompagnement soutenu à l’ensemble des acteur·rice·s des arts visuels, que maze a été fondée. maze forme ainsi les artistes-auteur·rice·s et les diffuseurs à la gestion administrative des activités des arts visuels : régime social, juridique, fiscal et comptabilité. Toutes les activités de maze – formation, conseil, accompagnement, intervention, ressources, vont dans le sens d’une appréhension des outils pour une meilleure autonomie, dans l’objectif d’affirmer une professionnalisation du secteur.

Temps 1 : Se structure comme un.e pro

Créer son entreprise dans les arts visuels

– quels régimes fiscal et social ?

– les erreurs à éviter

