Structure Souffle in situ Fondation Cartier Paris, lundi 4 mars 2024.

Structure Souffle in situ Chorégraphie : Myriam Gourfink

Danse : Amandine Bajou, Karima El Amrani, Myriam Gourfink, Suzanne Henry, Deborah Lary, Annabelle Rosenow, Véronique Weil

Composition : Kasper T. Toeplitz Lundi 4 mars, 19h30 Fondation Cartier Sur réservation auprès de la compagnie

Guidée dans sa pratique par le souffle et les techniques respiratoires du yoga, la chorégraphe Myriam Gourfink adapte sa pièce Structure Souffle in situ, avec sept danseuses et un compositeur, aux espaces de l’exposition Le souffle de l’architecte de Bijoy Jain / Studio Mumbai. Le public se déplace librement d’une salle à l’autre, plongé dans une écoute attentive des rythmes respiratoires.

Structure Souffle est une œuvre située qui passe le vocabulaire des danses populaires au tamis de l’art de respirer, de la lenteur, de l’analyse du mouvement et de l’écriture Laban. Naissent alors dans les espaces de l’exposition Le souffle de l’architecte de Bijoy Jain / Studio Mumbai des figures de quatuor, duo et solo qui rendent visible et tactile le premier mouvement du corps, la respiration. Prolongement de leurs souffles, les danseuses en contrepoids forment des structures élastiques qui se contractent, se dilatent, puis se fractionnent, et invitent, au gré de leurs transformations et des incessants changements des paysages sonores du compositeur Kasper T. Toeplitz, les visiteurs à circuler librement.

La chorégraphe Myriam Gourfink propose depuis 1996, via la pratique des yogas, de mesurer le temps du geste dansé par le souffle et la sensorialité. Elle cherche à créer des espaces résonnants qui absorbent l’attention et troublent la perception, notamment temporelle, des spectateur·trices. L’expérience de l’élasticité pulmonaire l’a conduite à étudier la cinétographie Laban afin d’écrire des partitions et développer des dispositifs chorégraphiques souples et ouverts qui, tout en amenant les interprètes à effectuer des choix, les informent de la visée sensible de l’ensemble du projet.

Fondation Cartier 261 boulevard Raspail 75014 Paris

© Patrick BERGER- Annabelle Rosenow dans Structure Souffle de Myriam Gourfink (2021)