Structure gonflable Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Structure gonflable Saint-Laurent-en-Grandvaux, 14 juillet 2022, Saint-Laurent-en-Grandvaux. Structure gonflable Saint-Laurent-en-Grandvaux

2022-07-14 – 2022-07-14

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux Présence d’une structure gonflable “le Mégazone” pour enfant de 4 à 10 ans sur la place Simone Veil à Saint Laurent en Grandvaux de 11h à 17h. Apéritif communal à 11h30. mairiestlaurentgx@orange.fr +33 3 84 60 14 13 Présence d’une structure gonflable “le Mégazone” pour enfant de 4 à 10 ans sur la place Simone Veil à Saint Laurent en Grandvaux de 11h à 17h. Apéritif communal à 11h30. Saint-Laurent-en-Grandvaux

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux Autres Lieu Saint-Laurent-en-Grandvaux Adresse Ville Saint-Laurent-en-Grandvaux lieuville Saint-Laurent-en-Grandvaux Departement Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-en-grandvaux/

Structure gonflable Saint-Laurent-en-Grandvaux 2022-07-14 was last modified: by Structure gonflable Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux 14 juillet 2022 Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura