Structure gonflable, 19 juillet 2022, .

Structure gonflable



2022-07-19 – 2022-07-19

Les structures gonflables sont des attractions très prisées par les enfants. Chacune d’entre elles fait vivre aux téméraires des aventures uniques… Deux châteaux gonflables seront mis à la disposition des plus petits et des plus grands sur la village de Fabrèges !

