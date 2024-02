Strong 8 avec Akwaba (musique du monde) et Soulshine Voices (Gospel) Théâtre des Mazades Toulouse, mardi 12 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-12 20:00

Fin : 2024-03-12 22:30

Pour célébrer les victoires et les acquis en matière de droits des femmes, l’événement STRONG 8 présentera une soirée avec Akwaba (Strong Akou) et Soulshine Voices (Gospel). Mardi 12 mars, 20h00 1

Le mouvement de la Journée internationale des femmes a choisi deux dates clés, le 23 février et le 8 mars, pour célébrer les victoires et les acquis en matière de droits des femmes. Pour marquer cet anniversaire, l’événement STRONG 8 présentera une soirée musicale au théâtre des Mazades à Toulouse le 12 mars 2024.

Au-delà de la célébration, l’association Dorémi31 proposera lors de cette soirée son projet de plateforme numérique visant à soutenir les femmes dans leurs démarches artistiques à Toulouse et en Occitanie. Cette plateforme sera un centre de ressources pédagogiques, référençant les organismes d’accompagnement, les formations, les outils et les informations utiles aux métiers artistiques. Le site permettra également de favoriser les échanges d’expériences et d’encourager l’entraide et les conseils. Cette première édition de l’événement STRONG 8 souhaite rassembler toutes les personnes intéressées et les recettes de la soirée serviront à financer ce projet.

20h00 : Akwaba (Strong Akou), Autrice, compositrice et interprète, Akwaba exprime sa sensibilité à travers des textes profonds et poétiques. Ses chansons célèbrent ses origines, sa famille, sa vie de femme et la culture de ses ancêtres, Son attachement à ses racines béninoises se ressent dans sa musique, où elle intègre les rythmes traditionnels vodum pour donner à ses compositions une dimension authentique et envoûtante.

21H00 : Les Soulshine Voices se distinguent par leur énergie communicative, leur harmonie vocale exceptionnelle et leur présence scénique captivante. Leur objectif est de transmettre l’émotion et la joie que le gospel peut apporter.

Au fil des années, ils ont eu l’opportunité de se produire sur de nombreuses scènes prestigieuses et d’accompagner des artistes de renom tels qu’Emmanuel Djob, Liz McComb, Marc Haynes, et bien d’autres.

Théâtre des Mazades 10, Av. des Mazades 31200 Toulouse Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Toulouse 31200 Haute-Garonne