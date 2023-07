DEUX RÉSERVES NATURELLES EN UNE RANDONNÉE Stromberg Contz-les-Bains, 11 novembre 2023, Contz-les-Bains.

Contz-les-Bains,Moselle

Découvrez deux réserves naturelles lors de cette randonnée qui traverse celle du Haff Réimich et celle du Stromberg. Le circuit passe en France avant de revenir au Luxembourg. Prévoir repas et équipements en conséquence. La randonnée gratuite, guidée en français et en luxembourgeois par Luc Gossmann, fait 18 km. Inscriptions par mail ou téléphone. Le départ se fait à la réserve du Haff Réimich.. Tout public

Samedi 2023-11-11 09:00:00 fin : 2023-11-11 16:00:00. 0 EUR.

Stromberg

Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est



Discover two nature reserves during this hike which crosses the Haff Réimich and the Stromberg. The tour passes through France before returning to Luxembourg. Plan your meals and equipment accordingly. The free hike, guided in French and Luxembourgish by Luc Gossmann, is 18 km long. Registration by mail or phone. The departure is at the Haff Réimich reserve.

Descubra dos reservas naturales en esta excursión por las reservas naturales de Haff Réimich y Stromberg. El recorrido pasa por Francia antes de regresar a Luxemburgo. Por favor, traiga su propia comida y equipo. La excursión gratuita, guiada en francés y luxemburgués por Luc Gossmann, tiene una longitud de 18 km. Inscripción por correo electrónico o teléfono. La salida es en la reserva de Haff Réimich.

Entdecken Sie zwei Naturschutzgebiete auf dieser Wanderung, die durch das Haff Réimich und das Stromberg führt. Die Wanderung führt durch Frankreich und zurück nach Luxemburg. Planen Sie Ihre Mahlzeiten und Ausrüstung entsprechend ein. Die kostenlose Wanderung, die von Luc Gossmann auf Französisch und Luxemburgisch geführt wird, ist 18 km lang. Anmeldungen per E-Mail oder Telefon. Der Start erfolgt am Reservat Haff Réimich.

