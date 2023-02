Stromae – Multitude Tour (Tournée) ZENITH D’AUVERGNE, 27 septembre 2023, COURNON D AUVERGNE.

Stromae – Multitude Tour (Tournée) ZENITH D’AUVERGNE. Un spectacle à la date du 2023-09-27 à 20:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 49.0 à 99.0 euros.

MOSAERT & AUGURI Productions (2-1066882-3-1066883) présentent : ce concert. Après 7 ans d’absence Stromae signe enfin son grand retour !Alchimiste inné des contraires, il a trouvé la formule magique, s’autorisant à mixer pop, rap, cumbia, afro-beat et autres musiques traditionnelles. Ce passionné s’est découvert un nouveau rythme, celui d’un ouvrier qui retrouve son chantier de prédilection pour un troisième album : « Multitude »Il ouvrira le bal des live avec trois « avant-premières » en février 2022. Trois concerts exceptionnels à Bruxelles, Paris et Amsterdam qui ont affiché complets en seulement 15 minutes. Suivront quelques festivals cet été à travers l’Europe et en 2023, toujours accompagné de ses musiciens, il reprendra la route pour présenter son nouveau show dans les plus grandes arenas européennes. Dans une démarche écoresponsable, l’artiste et la production souhaitent limiter les impressions de billets papier. Seuls les e-ticket et m-ticket seront disponibles. Dans la mesure du possible merci de ne pas imprimer votre e-billet ou m-ticket et de le présenter sur un support mobile le soir de la représentation. Stromae

ZENITH D’AUVERGNE COURNON D AUVERGNE PLAINE DE SARLIEVE Puy-de-Dme

