Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte, Vendée STROLLAD EN CONCERT À LA MINUTE BLONDE Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

STROLLAD EN CONCERT À LA MINUTE BLONDE Fontenay-le-Comte, 26 novembre 2021, Fontenay-le-Comte. STROLLAD EN CONCERT À LA MINUTE BLONDE La Minute Blonde 5 Allée du Pont Noget Fontenay-le-Comte

2021-11-26 – 2021-11-27 La Minute Blonde 5 Allée du Pont Noget

Fontenay-le-Comte Vendée +33 2 51 00 73 89 http://www.strollad.eu/ La Minute Blonde 5 Allée du Pont Noget Fontenay-le-Comte

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu Fontenay-le-Comte Adresse La Minute Blonde 5 Allée du Pont Noget Ville Fontenay-le-Comte lieuville La Minute Blonde 5 Allée du Pont Noget Fontenay-le-Comte