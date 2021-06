La turballe Place du marché 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique Strollad Circus Place du marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Organisé par Strollad an tour-illiz dans le cadre du festival breton itinérant KENLEUR TOUR. De la danse bretonne, des costumes, une musique envoutante, des jongleurs, des artistes du feu et nous voilà transporté dans l'ambiance d'un cirque d'antan !

2021-07-22T20:00:00 2021-07-22T23:00:00

