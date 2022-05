Strip poker

2022-05-06 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-07 13 16 Marie décide d’inviter ses nouveaux voisins, Céline et Jacques, pour faire connaissance.

Pierre, son mari, qui avait d’autres projets pour la soirée, entend bien tout mettre en œuvre pour s’en débarrasser rapidement. Un pari risqué … La meilleure façon de rester en bons termes avec ses voisins, c’est de ne jamais leur adresser la parole … Une comédie de Jean-Pierre Martinez au Flibustier Marie décide d’inviter ses nouveaux voisins, Céline et Jacques, pour faire connaissance.

