Strip : au risque d’aimer ça • Compagnie Libre cours Lycée Jacques-Decour, 20 juillet 2022, Paris.

Du mercredi 20 juillet 2022 au vendredi 22 juillet 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

de 17h00 à 18h30

. payant Tarif C De 10 à 20€

Expérience Immersive et réalité Virtuelle • Julie Benegmos et Marion Coutarel

Strip : au risque d’aimer ça est une plongée immersive dans le milieu du striptease mêlant témoignages, récit autobiographique et fiction. Loin des fantasmes et de l’imaginaire fondé sur les stéréotypes de la pornographie, ce projet parle avant tout d’hommes et de femmes qui se découvrent et se rencontrent à travers l’action d’une mise à nu, et qui parfois même en viennent à s’aimer… c’est un spectacle qui déplace notre regard à l’endroit de l’amour.

À partir d’interviews et de témoignages réels, le projet restitue la parole et les points de vues de ceux et celles qui traversent un jour l’expérience du club de striptease. Construit en trois étapes, il propose aux spectateurs d’entrer peu à peu dans la peau d’une travailleuse du sexe.

Autant d’occasions de déplacer nos regards sur le monde mystérieux du striptease, au-delà de tout cliché.

Distribution

Mise en scène et interprété par Julie Benegmos et Marion CoutarelInterviews des stripteaseuses filmés par Julie BenegmosScénographie et costumes Aneymone WilhelmUnivers musical Alban LegoffCréation lumière Maurice FouilhéRegards extérieurs Maxime Arnould et Nicolas Herredia

Lycée Jacques-Decour 12 avenue Trudaine 75009 Paris

Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/strip-au-risque-daimer-ca

