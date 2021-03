String Loaded Irish Music Magazine | Dublin, 17 mars 2021-17 mars 2021, Sandyford.

String Loaded

Irish Music Magazine | Dublin, le mercredi 17 mars à 10:00

En tant qu’artiste celtique australien actuel de l’année, **String Loaded** vous ravira avec ses airs de violon à haute énergie et ses chansons irlandaises populaires. Ce groupe familial passionnant de Newcastle, en Australie, est bien connu pour sa musique celtique entraînante et passionnée et a ravi le public de Sydney à Édimbourg et retour.

Attendez-vous à ce qu’une soirée avec String Loaded soit stimulante et émouvante avec un mélange de jigs et de bobines irlandais rapides et amusants, de chansons irlandaises comme «Whiskey in the Jar» et de belles ballades comme «Danny Boy».

Connectez-vous sur [[https://www.facebook.com/stringloadedcelticfiddleband/](https://www.facebook.com/stringloadedcelticfiddleband/)](https://www.facebook.com/stringloadedcelticfiddleband/) _(avec ou sans compte Facebook)_ et laissez la musique célébrer la Saint-Patrick.

Soutenez les artistes en faisant un don PayPal à leur concert : [[sales@stringloaded.com.au](sales@stringloaded.com.au)](sales@stringloaded.com.au)

Gratuit

Évènement en ligne – St Patrick’s Day at Home

Irish Music Magazine | Dublin 4 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin, Irlande Sandyford Dundrum-Balally ED



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T10:00:00 2021-03-17T12:00:00