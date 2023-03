Stretching Salle de danse Stade Maurice Boyau Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes

Stretching Salle de danse Stade Maurice Boyau, 7 avril 2023, Dax . Stretching 34 Boulevard des sports Salle de danse Stade Maurice Boyau Dax Landes Salle de danse Stade Maurice Boyau 34 Boulevard des sports

2023-04-07 09:00:00 – 2023-06-30 10:00:00

Salle de danse Stade Maurice Boyau 34 Boulevard des sports

Dax

Landes EUR 10 10 Cours collectif proposant des exercices d’assouplissement, d’équilibre, de respiration et de mobilité posturale.

Proposée par le Pôle Sport Santé Bien-être de l’U.S Dax Omnisports.

Tous les vendredis sauf jours fériés. Sur inscription. Cours collectif proposant des exercices d’assouplissement, d’équilibre, de respiration et de mobilité posturale.

Proposée par le Pôle Sport Santé Bien-être de l’U.S Dax Omnisports.

Tous les vendredis sauf jours fériés. Sur inscription. +33 6 34 89 02 38 Pôle Sport, Santé et Bien Etre US DAX

Salle de danse Stade Maurice Boyau 34 Boulevard des sports Dax

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Dax Landes Salle de danse Stade Maurice Boyau 34 Boulevard des sports Ville Dax Departement Landes Lieu Ville Salle de danse Stade Maurice Boyau 34 Boulevard des sports Dax

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax /

Stretching Salle de danse Stade Maurice Boyau 2023-04-07 was last modified: by Stretching Salle de danse Stade Maurice Boyau Dax 7 avril 2023 34 Boulevard des sports Salle de danse Stade Maurice Boyau Dax Landes Landes Salle de danse Stade Maurice Boyau Dax

Dax Landes