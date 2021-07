Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët, Finistère Stretching paddle – Aquaplaya Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët Un moment de détente tout en sculptant votre silhouette. Découvrez cette nouvelle activité sur nos paddles gonflables bleu azur, pour une pratique en harmonie avec la nature. Gainage et équilibre seront vos atouts pour d’étonnantes sensations associées à un travail des muscles profonds. Pré requis : savoir nager

Activité se pratiquant en moyenne profondeur

A partir de 13 ans, accompagné d’un adulte

