Bègles Esplanade des Terres Neuves,Bègles Bègles, Gironde STRETCHING Esplanade des Terres Neuves,Bègles Bègles

STRETCHING Esplanade des Terres Neuves,Bègles, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Bègles. STRETCHING

du lundi 5 juillet au lundi 30 août à Esplanade des Terres Neuves, Bègles

Stretching peut se traduire simplement par « étirement ». Longtemps cantonné à la préparation physique des sportifs, le stretching est aujourd’hui considéré comme une activité sportive à part entière. Les raisons d’une telle popularité? Ses nombreux bienfaits sur le corps et l’esprit. C’est une discipline douce, qui consiste à tendre nos membres, puis à contracter et relâcher nos muscles de manière lente et maîtrisée, sur le même principe que les étirements.

GRATUIT – Inscriptions sur place

La discipline pour s’assouplir en douceur ! Esplanade des Terres Neuves,Bègles 17, Rue Robert Schuman, Bègles, France Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T18:00:00 2021-07-05T18:45:00;2021-07-12T18:00:00 2021-07-12T18:45:00;2021-07-19T18:00:00 2021-07-19T18:45:00;2021-07-26T18:00:00 2021-07-26T18:45:00;2021-08-02T18:00:00 2021-08-02T18:45:00;2021-08-09T18:00:00 2021-08-09T18:45:00;2021-08-16T18:00:00 2021-08-16T18:45:00;2021-08-23T18:00:00 2021-08-23T18:45:00;2021-08-30T18:00:00 2021-08-30T18:45:00

Détails Autres Lieu Esplanade des Terres Neuves,Bègles Adresse 17, Rue Robert Schuman, Bègles, France Ville Bègles lieuville Esplanade des Terres Neuves,Bègles Bègles