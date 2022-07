Stretching

Stretching, 1 août 2022, . Stretching



2022-08-01 10:30:00 – 2022-08-01 11:30:00 EUR 10 10 Le stretching permet de délier les articulations et d’étirer à tour de rôle les différents muscles du corps.

Une pratique essentielle pour retrouver sa souplesse et se relaxer en douceur. Tout public. Le stretching permet de délier les articulations et d’étirer à tour de rôle les différents muscles du corps.

Une pratique essentielle pour retrouver sa souplesse et se relaxer en douceur. Tout public. Le stretching permet de délier les articulations et d’étirer à tour de rôle les différents muscles du corps.

Une pratique essentielle pour retrouver sa souplesse et se relaxer en douceur. Tout public. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville