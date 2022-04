Streisselhochzeit – Mariage traditionnel au bouquet Seebach, 23 juillet 2022, Seebach.

Streisselhochzeit – Mariage traditionnel au bouquet Seebach

2022-07-23 – 2022-07-24

Seebach Bas-Rhin Seebach

Vivez l’une des fêtes alsaciennes les plus typiques dans le village de Seebach : la « Streisselhochzeit » ou mariage au bouquet. Connu pour son cadre superbe de maisons à colombages, Seebach offre la reconstitution d’un mariage paysan, tel qu’il se célébrait jusqu’au milieu du siècle dernier. La fête est marquée par l’authenticité : traditions, folklore et spécialités culinaires sont ainsi remis au goût du jour avec le souci du respect des anciens et du public.

Dimanche, un service de navette vous transporte gratuitement au cœur de la fête depuis la gare SNCF de Wissembourg, de 9h à 19h.

Vivez l’une des fêtes alsaciennes les plus typiques dans le village de Seebach ! Célébrez un mariage paysan d’antan dans un cadre superbe de maisons blanches à colombages. Authenticité, traditions, folklore et spécialités culinaires, vous ferons voyagez dans le temps.

+33 6 61 23 39 26

dernière mise à jour : 2022-04-07 par